Küçük kızın ani ölümü!

Acı olay, dün Afyonkarahisar'da kent merkezinde bulunan Atatürk İlkokulunda meydana geldi. 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur 2. ders sonunda sınıftan teneffüse arkadaşları ile çıktığı esnada bir anda yere düştü. Öğrencisi Bağatur'u yerde gören öğretmeni Doğan Demirok ilk müdahale olarak kalp masajı yaparak 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kız öğrenci Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen küçük Sabiha kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bağatur'un ölümü ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu.

Minik kızın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri sınıfta ve okulda inceleme yaptı.

Hayati Kanat

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