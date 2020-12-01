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Küçük kızın cömertliği gözyaşlarına boğdu

Küçük kızın cömertliği gözyaşlarına boğdu
Küçük kızın cömertliği gözyaşlarına boğdu

İhlas Vakfı hayırseverlerin bağışları ile Afrika’da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hayırseverlerin bağışları ile Sudan'da inşaatı bitirilen Su Kuyusu, Cami ve Medrese açılışları İhlas Vakfı Koordinatörü Mustafa Sertel tarafından gerçekleştirildi. Hizmete sokulan eserlerden binlerce kişi faydalanıyor.

İhlas Vakfı Su Kuyuları Koordinatörü Mustafa Sertel Afrika'ya giderken 10 yaşındaki kızı Esma'nın, babasının valizine ondan habersiz koyduğu mektup ve yetimler için gönderdiği para gözyaşlarına boğdu.

İhlas Vakfı Sudan'da hem su kuyusu açıyor hem de hayırseverlerin bağışlarını yetimlere ulaştırıyor. Bunlardan biri Esma Sertel'in bağışı.

İşte duygulandıran mektup ve görüntüleri... 

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