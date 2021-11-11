Küçük Mihrimah'ın öldüğü kaza ile ilgili tutuklanan sanık tahliye edildi

Olay, 6 Ağustos akşamı saat 20.45 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Emrullah Güzel'in (21) kullandığı ileri sürülen 34 AS 2091 plakalı Suzuki marka kamyonet freninin boşalması üzerine, kaldırımda oturan Şenlik Çöpürkaya (67), yanındaki 2 torunundan birisi olan Esila Ç. (7) ve Mihrimah Gece Akalın'ın (6) üzerine hızla geldi.

Bu sırada şenlik Çöpürkaya, yanında bulunan çocukları kucaklayarak kurtarmak isterken, kamyonet torunu Esila Ç., ve Mihrimah Gece Akalın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mihrimah Gece Akalın arkasında bulunan ağaç ile kamyonet arasında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı çocuklar Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Esila Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mihrimah Gece Akalın ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mihrimah Gece Akalın'ın cenazesi 7 Ağustos günü Çiğli ilçesi Esentepe Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

6 yıla kadar hapsi isteniyordu

Olayın ardından Emrullah Güzel ve babası Nurullah Güzel polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kamyonet sürücüsünün önce kendisi olduğunu söyleyen Nurullah Güzel, daha sonra kazayı oğlunun yaptığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah Güzel tutuklanırken, babası Nurullah Güzel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sanık Emrullah Güzel hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan ek iddianameyle Nurullah Güzel hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi.

Polislik eğitiminin başlayacağını söyleyerek beraatini talep etti

Olaya ilişkin davanın ilk duruşması Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Emrullah Güzel, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Mihrimah'ın babası Ali Akalın avukatı Haluk Peydahlıoğlu ve E.G'nin avukatları Remle Nur Şınık ile Nahit Yaman da duruşmaya katıldı.

Hakim, ilk olarak sanık Güzel'e söz verdi. Güzel, kazadan 10 gün önce polis olabilmek için mülakata girip asil olarak hak kazandığını söyleyerek, bir hafta içinde polislik eğitiminin başlayacağı için beraatini talep etti. Güzel, mahkeme heyetine yaptığı savunmasında "Olay günü aracı, evin önüne tekerlekler kaldırıma gelir biçimde nizami bir şekilde park edip el frenini çektim. Vitese de taktıktan sonra eve girdim. 8-10 dakika sonra yüksek bir ses duydum. Balkona çıkınca bizim aracımız olduğunu gördüm. Aşağıya indim ve aracın park ettiğim yerde olmadığını, 20-30 metre ileride bir duvara çarpmış olduğunu gördüm. Oraya doğru yöneldiğimde aracın çocuğa çarptığını gördüm. Fenalaşıp, bayıldım. Çok üzüldüm ancak benim ihmalim yok, beraatimi talep ediyorum" sözlerine yer verdi.

Güzel'in avukatı Nahit Yaman da müvekkilinin polislik sınavlarını kazandığını belirtip hayatını kaybeden Mihrimah'ın olayın olduğu saatlerde ebeveynlerinin gözetiminde olması gerektiğini savunarak, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Acılı aile ve avukatı da söz aldı

Duruşmada sanık ve avukatının savunmalarının ardından, kızını kazada kaybeden baba Ali Akalın ve avukatına da söz verildi. Acılı baba mahkeme heyetine şikayetçi olduklarını yineleyerek, "İşten eve gelmiştim. Kızım ve eşim dışarı çıkacaklardı. Bu sırada kızımın arkadaşı seslendi. Bunun üzerine kızım, 'Anne ben arkadaşımın yanına gideyim. Sen sonra gelirsin' diyerek, evden çıktı. Birkaç dakika sonra kaza haberini aldık. Orada bayılmışım. Şikayetçiyim" sözlerine yer verdi.

Ailenin avukatı Haluk Peydahlıoğlu ise savcılık soruşturmasında tanıklarının çağrılmaması nedeniyle keşif talep edip, tanıkların keşif mahallinde dinlenilmesini istedi. Peydahlıoğlu ayrıca, aracın park halinde olmadığını, içinde 2-3 kişi ile hızlıca geldiğini savundu.

Tahliye edildi

Konuşmaların ardından savcı, suçun vasfı ve mahiyeti gereği elzem olarak görülen keşif sonrasına kadar sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Verilen aranın ardından karar açıklandı. Hakim sanığın tahliyesine, olay yerinde trafik bilirkişisi eşliğinde keşif yapılmasına ve dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ali İhsan Çiftçi

