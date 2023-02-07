Küçük Mina 37 saat sonra kurtarıldı

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta Hayrullah Mahallesi'nde bulunan Aydın Apartmanı depremde tamamen yıkıldı. Depreme uykusunda yakalan 3 yaşındaki Mina İpekli de enkaz altında kaldı. Azerbaycan'dan gelen ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla küçük Mina, 37 saatin ardından sağ olarak kurtarıldı. Küçük kızın enkazdan çıkarılması sevinçle karşılandı. Dede Ejder Kurt, torununun enkazdan çıkarılmasının ardından ekiplere teşekkür etti.

Onur Erden - Mert Taha Varol



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