İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Küçük Mina'nın umut veren bakışları

Küçük Mina'nın umut veren bakışları
Küçük Mina'nın umut veren bakışları

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan küçük Mina, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince depremin 4. gününde kurtarıldı. Enkaz altındaki Mina'ya ulaşan ekipler, "Gel bakalım güzellik, geçti prensesim, ben buradayım" diyerek moral verdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Kahramanmaraş'ta bulunan bir enkazda çalışma yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; enkaz altında kalan küçük Mina'ya depremin 4. günü ulaştı. Mina'ya moral veren ekipler, "Gel bakalım güzellik. Geçti prensesim, ben buradayım" diyerek moral olmaya çalıştı. Yapılan çalışmaların ardından küçük kız, ekiplerce sağ olarak göçükten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan Kayseri İtfaiyesi ekipleri, depremin 4. gününde bir erkek çocuğunu daha enkaz altından sağ olarak çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Ali Göç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.