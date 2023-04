Küçük Samet vücudunu saran dev benlerin tedavi edilmesini istiyor

Bitlis'te yaşayan 6 yaşındaki Samet Soyugüzel, vücudunun her yerinde bulunan benler için 2 yaşına kadar her altı ayda bir tedavi gördü. Samet'in, doğuştan vücudunun sırt ve karın bölgesinin neredeyse tamamını saran benler için yaklaşık 3 yıldır maddi imkansızlıktan dolayı tedavisini aksarken, anne Hivye Soyugüzel, oğlunun sırt ve karın bölgesindeki dev benlerin kaşıntı, yara ve kanama yaptığını belirtti. Soyugüzel, oğlunun tedavisinin aksaması ve önlem alınmaması sonucunda ileriki zamanlarda cilt kanserine dönüşebileceğini de söyledi.

Oğlunun doğuştan bu şekilde olduğunu anlatan Soyugüzel, “Çocuğum doğuştan böyledir. Doktor görünce bile çok şaşırdı. Doğduktan sonra üç gün boyunca küvözde kaldı. Oğlum bir aylıkken Diyarbakır'a götürdük. Daha sonra bir kaç defa daha gittik geldik olmadı, biraz büyümesini bekledik. Daha sonra 6 aylıkken Van'a gittik. Tahliller yapıp oğlumun yaşadığı ortamın daha elverişli olması gerektiğini söylediler. Eşim çalışmadığı için olmuyor, maddi durumumuzdan dolayı da her altı ayda bir kontrole götürmemiz gerekiyordu maalesef gidemedik” dedi.

Hivye Soyugüzel, oğlunun bu haline çok üzüldüğü belirterek, "Artık kendimden vazgeçtim yeter ki çocuğumun tedavisi yapılsın. Bugün yarın büyüyüp ‘neden beni tedavi ettirmediniz' diyecek. Daha erken tedavi etsek belki daha olur. En son götürdüğümüz doktor bize mutlaka çocuğumuzu altı ayda bir tedaviye getirmemiz gerektiğini söyledi. Ayrıca doktor takibe alacağını da belirterek ilerleyen zamanlarda cilt kanserine bile dönüşebileceğini söyledi. Oğluma normal beyaz iç çamaşırı giydiremiyorum çünkü kanama olduğu zaman hem korkuyor hem de neden kan olduğunu soruyor. Ben de renkli giydirmeye çalışıyorum fark etmesin diye” şeklinde konuştu.

Vahit Olcay

