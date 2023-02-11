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Küçük Selin ve annesi depremin 134'üncü saatinde enkazdan kurtarıldı

Küçük Selin ve annesi depremin 134'üncü saatinde enkazdan kurtarıldı
Küçük Selin ve annesi depremin 134'üncü saatinde enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş Hayrullah Mahallesi’nde 6 yaşındaki Selin ve annesi, depremin 134’üncü saatinde kurtarıldı.

Küçük Selin ve annesi depremin 134’üncü saatinde enkazdan kurtarıldı - Tıkla İzle


Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Hayrullah Mahallesi Ebru Apartmanı'nda umutları yeşerten bir olay yaşandı. 4 katlı apartmanda yaşayan 6 yaşındaki Selin ve annesi depremin 134'üncü saatinde ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Anne ve kız, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Mevlüt İşli - Mustafa Cenik - İbrahim Çakmak - Mehmet Kalay
 

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