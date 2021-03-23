Küçük Yusuf'la ördeğin dostluğu

6. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Yusuf Hopaç, evlerinin bahçesinde besledikleri ördekle zamanla aralarında duygusal bağ oluştu. Onunla sıkı bir arkadaş olan Yusuf Hopaç, derslerinden sonra kalan boş zamanını ördekle oynayarak vakit geçiriyor. Yusuf Hopaç, nereye giderse onunla birlikte giden ördek, oyun oynamayı da çok seviyor.

Yusuf Hopaç, ”Zamanla gelişen birliktelikle oldu. Aramızda bir bağ var, beni çok seviyor. Hep onun yanına gittim, yem verdim. Uzun çaba sarf ettim. Çabalarımın karşılığı da bu işte. Boş zamanlarım da onunla oynuyorum. Onunla oynamaktan zevk alıyorum. O da benimle oynamaktan zevk alıyor. Oturuyorum bazen ayaklarımı kemiriyor. Beni bırakmıyor. Peşimden koşuyor" dedi.

Baba Çihan Hopaç ise “Bunu bana bir arkadaş verdi. İki taneydi. Biri Nimet, biri de Kürşat'tı. Yeğenim yeni evlenmişti, eşiyle kendisinin isimlerini koydum. Oğlum bahçeye giderken ikisinin arasında duygusal bir bağ oldu. Bunu fark ettim. Çocuğun peşinden ayrılmıyor. Genellikle yemini ben veriyorum ama aslında beni sevmesi lazım, oğlumun peşinde. İkisi boş zamanlarında oynuyorlar. Aralarında bir bağ oluştu, yanından ayrılmıyor” diye konuştu.

Ahmet Şükrü Uluçay