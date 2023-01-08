Küçük Zeynep beline uzanan saçlarını lösemili çocuklara bağışladı

Sinop'ta yaşayan Necibe Şekerli, internette karşısına çıkan kanser hastası çocuklara saç bağışı yapıldığı haberlerinden etkilenerek, kızına 10 yaşına kadar hiç kestirmediği saçlarını bağışlama teklifinde bulundu. Küçük Zeynep ise annesinin yaptığı bu teklifi hemen kabul ederek, annesiyle birlikte kuaförün yolunu tuttu. 80 santime ulaşan saçlarından 60 santimini kestiren Zeynep, saçları lösemi hastası çocuklara bağışladı.

Necibe Şekerli, kararı verdikleri gece kızının sevinçten uyuyamadığını dile getirerek, “Kızımın 10 yaşına kadar hiç saçını kestirmedik, uzamasını istedik. Telefon üzerinde internette birinin lösemililere saç bağışında bulunduğunu gördüm. Ben de kızıma dedim, ‘Biz de bağışlayalım, bir çocuğumuza mutluluk verelim' diye. Kabul etti, kızımla ikimiz böyle bir bağışta bulunmaya karar verdik. Dün gece sevincinden uyuyamadı, bana ‘Anne ben saçlarımla konuştum, bir arkadaşıma gidecek' diye sevinçliydi” diye konuştu.

“Onların da olsun istedim”

Zeynep Şekerli ise, “Hasta kardeşlerimizin de benim gibi saçı olsun istedim. Ben şimdiye kadar saçımı uzun tuttum, onların da olsun istedim. Seviyordum saçlarımı, uzatmıştım bayağı” dedi.

Kesilen saçlar Samsun'a gönderilecek

Kuaför Mihrican Sevinç, “Zeynep'in saçını biz Samsun'daki kuaför arkadaşa göndereceğiz. Kanser hastası çocuklarımıza peruk, kaynak saç yaparak onları mutlu edecekler. Daha önce birkaç tane müşterimin saçını göndermiştik, bu daha değişik oldu” ifadelerini kullandı.

Berkan Şen

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.