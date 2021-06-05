Küçükçekmece açıklarında bir tekne alabora oldu: 4 kişi kurtarıldı

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece açıklarında yaşandı. İçinde 4 kişi bulunan bir tekne henüz bilinmeyen bir sebeple batmaya başladı. Olayı gören yakınlardaki bulunan başka bir tekne batan tekneye yanaştı. Büyük bölümü sular altında kalan teknede bulunan 4 kişi tek tek yüzerek kendilerine yardıma gelen tekneye çıkmayı başardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tekneden kurtarılan 4 kişinin sağlık durumu olay yerine gelen ambulansta kontrol edildi. Teknenin batma sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Furkan Tan - Armağan Yılmaz - Volkan Kayalar