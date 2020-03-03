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Küçükçekmece al bayrağa büründü

Küçükçekmece al bayrağa büründü
Küçükçekmece al bayrağa büründü

Küçükçekmece Belediyesi, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib şehrinde 34 askerin şehit olduğu hain saldırının sonrasında tüm ilçeyi Türk Bayrakları ile donattı.

Küçükçekmece al bayrağa büründü - Tıkla İzle

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen 34 Mehmetçiğin ardından Küçükçekmece kırmızı beyaza büründü. Küçükçekmece Belediyesi, ilçede yer alan 512 bilboard, 12 köprü, 32 raket ve 17 totem tabelada Türk Bayrağı'na yer verdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sosyal medya üzerinden verdiği mesajda, “Sen tarihsin. Sen zafersin. Sen bayraksın. Sen vatansın. Başımızın tacı, gönlümüzün yarası Mehmedim Nefes aldığımız her yerde bizimlesin” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çebi, “İdlib'deki saldırı sonucu 34 kahraman askerimizin şehit olmasından dolayı derin üzüntü duymaktayım. Ulusumuzun başı sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Zaman, birlik ve beraberliğimizi diri tutma ve bizi millet yapan tüm değerlerimize sıkıca sarılma zamanıdır. Bu süreçte Küçükçekmece'nin dört yanında birliğimizin simgesi şanlı Türk Bayrağı'mızı dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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