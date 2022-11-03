Küçükçekmece Belediyesi kültür gezilerine başladı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ücretsiz olarak başlatılan kültür gezileri çerçevesinde kadınlar, Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Mısır Çarşısı, Hipodrom Meydanı gibi İstanbul'un sembolü haline gelen mekânları ücretsiz gezerek gün boyunca keyifle vakit geçiriyor. Kültür gezileri çerçevesinde Küçükçekmece Belediyesi kent genelinde 2 bin kadına ulaşmayı planlıyor.

Kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen kültür gezileri ile kadınlar, İstanbul'un tarihi hakkında bilgi edinirken aynı zamanda sosyalleşerek kaliteli zaman geçiriyor. Ayrıca geziye katılanlara öğle yemekleri ücretsiz ikram ediliyor. Kadınlara özel düzenlenen kültür gezileri, her mahalleye özel olarak belirlenen günlerde, belirli kontenjanlarla gerçekleştiriliyor.

Kültür gezilerine katılan Küçükçekmece Yenimahalle sakini Aynur Demircioğlu “Daha önce tek başıma gezmiştim ama böyle topluluk halinde gezmek daha güzel ve eğlenceliymiş. Bence belediyenin bu hizmeti, kadınları düşünmesi çok güzel. Başkanımıza çok teşekkür ederim'' diye konuştu.

Mehmet Akif Mahallesinde ikamet eden Seher Keskin ise ‘'Gezimiz güzel ve tempolu geçiyor. Arkadaşlarımızla birlikte olmak ayrı güzel. Yerebatan Sarnıcı ve Hipodrom Meydanını gittik ve gezmeye devam ediyoruz. Başta Belediye Başkanımız Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim'' dedi.

Kültür Gezilerine katılmak isteyen vatandaşlar, Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ederek 444 4 360 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir.

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