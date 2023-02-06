Küçükçekmece Belediyesi'nden afet bölgesine yardım kampanyası

Küçükçekmece Belediyesi, Kahramanmaraş başta olmak üzere yaklaşık 10 ilimizde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Düzenlenen kampanya ile afet bölgesine gidecek olan yardım tırı için vatandaşlara destek çağrısında bulunan Küçükçekmece Belediyesi, kentin pek çok noktasında yardım toplama merkezleri oluşturdu.

Başkan Kemal Çebi: Depremin yaralarını birlikte saracağız

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen depremde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sivil Savunma Amirliğimize bağlı Arama Kurtarma Ekibimiz ve yardım araçlarımız yolda, deprem bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Acımız çok büyük… Gün; dayanışma ve birlik beraberlik günüdür. Küçükçekmeceli hemşehrilerim beni hiç şaşırtmadı ve dayanışma noktalarımıza yardımlarını iletmeye başladılar. Yüzlerce vatandaşımız da kan bağışında bulunarak desteklerini gösterdi. Aklımız, kalbimiz deprem bölgesinde…” dedi.

İhtiyaç listesi oluşturuldu

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında oluşturulan ihtiyaç listesinde; battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, tüplü soba, toplu kuru gıda, hijyen malzemesi, çocuk bezi, bebek maması, kullanılmamış kışlık giyim malzemesi, nevresim takımı, kadın pedi, yastık, temiz bebek kıyafeti, atkı, bere, eldiven, çorap, cep telefonu şarj aleti gibi malzemelere yer verildi.

Afet bölgesine destekte bulunmak isteyen Küçükçekmeceliler, yardım malzemelerini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası, Kadın Eşitlik Merkezi, Gündüz Çocuk Bakımevleri, Bilgi Evleri, Çocuk Üniversitesi, Küçükçekmece Kütüphaneleri ve Atakent, Cennet ile Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezleri'ne teslim edebilirler. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi 444 4 360 numaralı telefondan edinilebilir.

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