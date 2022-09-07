Küçükçekmece Belediye'sinden ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kırtasiye yardımı

Küçükçekmece Belediyesi eğitim öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi 3 bin aileye kırtasiye yardımı yaptı. İçerisinde defterden, kaleme, boyadan, cetvellere pek çok kırtasiye malzemesinin bulunduğu paketler randevu sistemiyle Küçükçekmece İyilik Merkezi'ne gelen ailelere teslim edildi.

"3 bin aileye yardım yapıldı"

3 bin aileye yardım yapıldığını belirten Küçükçekmece Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sosyal İşler Müdürü İlyas Dikici, “ Yıl içerisinde de yardımların devam ettiğini kaydeden Dikici, “ Şu ana kadar 3 bin aileye yardım yapıldı. Başvurular çok fazla. Biz bunların arasından bir eleme yöntemiyle sosyal inceleme kriteriyle yapıyoruz. Sosyal incelemelerini yapıyoruz bu ailelerin. İhtiyaç sahibi aileleri belirleyerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Çünkü buraya gelen insanların ihtiyaçlarını birçok yere göstermek, duyurmak ve aslında onları rencide etmek istemiyoruz. Dolayısıyla mağazaya gelip kendilerini ihtiyaç sahibi aile konumunda hissetmelerini istemiyoruz. Normal bir mağazaya gidip alışveriş yapan bir vatandaş gibi gelip randevusu olduğunda gelip elbisesini ,ayakkabısını hem ihtiyaç sahibi olan ailelerin kırtasiye ihtiyaçlarını gidermesi bu işi çok daha düzgün ve iyi şekilde sonlandırmak istiyoruz. Dolayısıyla randevu sistemini uyguladık. Onlar da mutlu oluyorlar, biz de mutlu oluyoruz. Yardımlarımız yıl içerisinde zaten devam ediyor, biz bu aya kadar yaklaşık 11 bin 500 parça ürün verdik ailelerimizin çocuklarına. Yardımlarımız devam edecek. Bu sadece eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kriterini belirlediğimiz ailelerin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını giderme yardımı. Ama yıl içerisinde de başvuru ve tespiti yapılmış olan ailelerin hepsine hem kırtasiye hem kıyafet yardımları tedarik edilecektir" dedi.

"Bizim üzerinde durduğumuz nokta dayanışmayı güçlendirmek"

Dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Dikici, "Bu yardımlar dayanışmanın bir parçası. Aslında en önemli tarafımız, bizim üzerinde durduğumuz nokta dayanışmayı güçlendirmek. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak da kabul edebiliriz. Dar gelirli ailelerin özellikle bu ihtiyaçlarını onlara çok fazla hissettirmeden onlara yardımcı olmak istiyoruz. Onlar güldükçe bizim de yüzümüz gülüyor. Dar gelirli ailelerimiz bizlere başvuru yapabilirler. Diğer ailelerimizden de şunu istiyorum; elinizde bulunan sıfır ve sıfıra yakın ürünlerinizi ya da bağışlamak istediğiniz herhangi bir ürünü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze gelip bağışlarsanız onlara bir kardeş, onlara bir arkadaş, onlara bir aile olmuş olursunuz. Dolayısıyla dayanışma daha fazla güçlenmiş olur” diye konuştu.

Gülşah Kahveci - Furkan Duman

