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Küçükçekmece Belediyesi'nden ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması

Küçükçekmece Belediyesi'nden ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması
Küçükçekmece Belediyesi'nden ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması

Küçükçekmece Belediyesi gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde oluşacak olumsuzlukların önlenmesi amacıyla cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Küçükçekmece Belediyesi’nden ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hafta sonu itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Fen işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1127 personel ve 262 araç ile gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde oluşacak olumsuzlukların önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Ana arter, metrobüs, Marmaray, otobüs durakları, kaldırımlar ve kamu binaları önünde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Gece boyunca süren çalışmalara kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olması halinde devam edileceği belirtildi.

Muhammet Emin Arslan
 

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