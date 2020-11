Küçükçekmece Belediyesi'nden 'Park' iddialarına açıklama

Küçükçekmece'de Atatürk Parkı'nda terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin tespit edilmesinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Belediyeden konuyla ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Son günlerde çeşitli mecralarda Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi'ye yönelik asılsız iddiaların gündeme getirildiğini üzülerek izliyoruz. Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde yer alan Atatürk Parkı'nı çocuklarımızın daha sağlıklı ve iyi şartlarda bir parka sahip olması için tamamladığımız beş farklı oyun istasyonundan oluşan çalışma belli çevreler tarafından kasıtlı olarak farklı algılanmış, yorumlanmış ve hassasiyeti olan vatandaşlarımız manipüle edilerek kin ve düşmanlığa sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen talepler sonrasında söz konusu park tasarımları kaldırılmış ve ilgililer hakkında soruşturmalar başlatılmıştır. Tüm süreci Küçükçekmeceliler ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Fakat parktaki uygulamalar üzerinden yapılan bazı manipülatif yorumlar, eleştiri boyutunu aşmış, hakaret seviyesine gelmiş, farklı platformlarda belli bir emirle hazırlandığı açık olan haberlerle birlikte karalama kampanyasına dönüştürülmüştür” denildi.

"Belediyemizin herhangi bir yasa dışı örgütü desteklemesi söz konusu değildir"

Açıklamanın devamında ise, “Bilinmesini isteriz ki, Belediyemizin herhangi bir yasa dışı örgütü ya da milletimizin birliğini, bütünlüğünü tehlikeye atacak herhangi bir yapılanmayı desteklemesi söz konusu değildir. Belediyemiz ve Sayın Başkanımız ile ilgili iddialar kabul edilemez olduğu gibi tamamen gerçek dışıdır. Kimsenin şüphesi olmasın ki, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden aldığımız güçle, işaret ettiği uygarlık yolunda kararlı ilerleyişini sürdürecektir. Hiçbir şekilde, hiçbir güç bizi bu yoldan asla döndüremez, hiç bir kurum ya da kimse bizim bu inancımızı, bağlılığımızı iftiralarla gölgelendiremez. Kimse bizim bayrak sevgimizi sorgulamaya kalkmasın. Vatanımızı vatan yapan, bizi biz yapan, bayrağımızı bayrak yapan; 23 Nisan'da, 30 Ağustos'ta, 29 Ekim'de, 19 Mayıs'ta Küçükçekmece'ye tekrar bayram geldi. Milli bayramlarımızda ilçenin her yerini kırmızı beyaz ile donatan, ilçemizde yaşayan işçiye, memura, muhtara, esnafa, ev hanımına “Cumhuriyet Benim” dedirten Belediyemizden ve Belediye Başkanımız Kemal Çebi'den hangi yüz ile bayrak düşmanı çıkarmaya çalışıyorsunuz?” ifadeleri kullanıldı.

“Küçükçekmece Belediyesi olarak rehberimiz; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'tür"

“Küçükçekmece Belediyesi olarak rehberimiz; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'tür “ denilen açıklamada, “31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası, büyük zaferle Küçükçekmece Belediye Başkanı olan Sayın Başkanımız Kemal Çebi'nin, belediyeye adım attığı ilk gün binaya astığı Türk Bayrağı, bir gün bile kaldırılmamış, ilk günkü gibi dalgalanmaya devam etmektedir. Küçükçekmece Belediyesi olarak rehberimiz; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'tür, Şerife Bacı'dır, Kara Fatma'dır, Halime Çavuş'tur, Gördesli Makbule'dir ve Tayyar Rahmiye'dir! Bize bayrak düşmanı diyenlere soruyoruz sizin rehberiniz kimdir? Milletleri millet yapan değerler vardır. Millet bir ruhtur, manevi bir değerdir; çokların, teklerin bütünüdür. 2020 Ocak ayında, Şırnak'ta görevi başında Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan evladımız, kardeşimiz Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın adını kendi mahallesi olan Halkalı Mahallesi'ndeki parka vererek, anısını her daim yaşatmaya devam ettik. Küçükçekmece Belediyesi olarak sadece özel günlerde değil, her günü özel gün gibi hissettik, 7'den 70'e her adımımızda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile yürüdük. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi her zaman, Atatürk'ün düşünceleri ışığında ve gösterdiği yola bağlı kalarak insanların özgürlüğüne, eşitliğine, çevrenin ve her canlının korunması gerekliliğine ve en önemlisi kent adaletine inanarak çalışmıştır” denildi.

Açıklamada Küçükçekmece Belediyesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve milli bayramlarda yaptığı birçok etkinliğe ilişkin de bilgi verildi.