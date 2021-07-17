İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmece E-5'te çocukların tehlikeli oyunu

Küçükçekmece E-5'te çocukların tehlikeli oyunu
Küçükçekmece E-5'te çocukların tehlikeli oyunu

Küçükçekmece E-5 Karayolunda metrobüse kaçak binen çocuklar, turnikeler yerine tellerden atladı. Çocukların akan trafiğe rağmen yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Küçükçekmece E-5’te çocukların tehlikeli oyunu - Tıkla İzle

Metrobüse binen bir grup çocuk Küçükçekmece durağında indi. Kaçak bindiği öğrenilen çocuklar turnikeler yerine tellerden atlamaya başladı. Trafiğin aktığı bir anda tehlikeye aldırmana yola atlamaya başladı.

Yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunda çocuklar, aldırış etmedi. Bazı sürücüler yola atlayan çocuklara çarpmamak için ani fren yaparken, bazıları da kornaya bastığı görüldü. Tellerden atlayan çocuklar yolun karşısına geçtiği sırada, arkadaşları korkudan çığlık attığı görüldü.

Kazaya davetiye çıkaran çocuklar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Medeni Topaloğlu
 

İLGİLİ HABER
Bursada çocukların kavgasında sandalye ve sopalar havada uçuştu Bursa'da çocukların kavgasında sandalye ve sopalar havada uçuştu
İLGİLİ HABER
Çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı Çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı
İLGİLİ HABER
Çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi kamerada Çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi kamerada

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.