Küçükçekmece Gölü kenarında çocuklardan renkli görüntüler

Türkiye'de ilk korona virüs vak'asının görülmesinin ardından ülke genelinde alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart'tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olanlar 11.00 -15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarı çıktı. Küçükçekmece Belediyesi de uzun bir aradan sonra dışarı çıkan çocukları unutmadı. Belediye Başkanı Çebi, parklardaki çocuklara eşlik ederek hediye dağıttı.

Başkan Çebi ile uçurtma uçurdular

Sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocukları düşünen Küçükçekmece Belediyesi kısıtlama öncesi ilçedeki parklarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaparak parkları çocukların kullanımına hazırladı. Küçükçekmece Belediyesi ayrıca çocuklar için bir dizi etkinlik planladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre hareket ederek vatandaşların sağlığına göz ardı etmeyen belediye ekipleri, ilçedeki parklarda çocuklara, öykü kitabı, boya kalemi, boyama kitabı, uçurtma ve maske dağıttı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile birlikte uçurtma uçuran çocuklar, animasyon ekipleri ile birlikte şarkılar söylediler. Palyaço gösterilerini de ilgiyle izleyen çocuklar oyunlara hep birlikte eşlik etti. Ayrıca çeşitli ikramlarda da bulunan Küçükçekmece Belediyesi, dağıttığı hediyelerle de çocukları sevindirdi.

Çocuklara kitap ve boyama seti hediye edildi

İlçedeki parklarda, çocuklara yönelik özel etkinlikler düzenleyen Küçükçekmece Belediyesi, çocuklara çeşitli öykü kitapları, boyama kitabı, boya kalemi, uçurtma ve maske hediye etti.

Volkan Kayalar