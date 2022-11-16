Küçükçekmece Kaymakamlığı'ndan İstanbul Arel Üniversitesi'ne anlamlı destek

İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi'nin bitişiğindeki inşaat firmasına ait istinat duvarının çökmesi ile Üniversite binası 23 Ekim günü gece saatlerinde ağır hasar aldı ve orta bloğu çöktü. Yaşanan süreçte Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu'nun talimatlarıyla Kaymakamlığın Kriz Merkezinin aldığı geniş güvenlik önlemleri ile şantiye alanına komşu 5 apartman ve 1 yurt binası olmak üzere toplam 6 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet eden vatandaş ile yurtta kalan 71 öğrenci, ilçede bulunan otel ve misafirhanelere yerleştirildi. Kaymakamlık ayrıca tedbir alınan binaların bulunduğu sokaklarda elektrik, su ve doğal gaz akışları kestirerek muhtemel bir afet durumuna karşı önlem de aldı ve polis koruması ile bölgeyi çevirdi.

İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara, olayla ilgili olarak, “Sefaköy Yerleşkemizin yanında yapılan inşaatın istinat duvarının yıkılmasıyla, binamızda çökme oldu ve kullanılamaz hale geldi. Yaşadığımız bu mağduriyette Küçükçekmece Kaymakamımız Sayın Turan Bedirhanoğlu olayın olduğu gün ve saat itibariyle yaptığı çalışmalarla Küçükçekmece halkını, bölge esnafını ve Üniversitemizi gözetmiş, destek ve hizmetleriyle devletimizin yanımızda olduğunu bize hissettirmiştir. Bu zor zamanlarımızda yanımızda olan Kaymakamımızı bizzat ziyaret etmek istedik. Arel Ailesi ve şahsım adıma kendisine şükranlarımı sunuyorum” dedi ve teşekkür plaketi takdim etti.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Ercan Gegez de makamında ziyaret ettiği Kaymakam Bedirhanoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti ve “Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmemiş olması en büyük tesellimiz oldu” dedi. Rektör Gegez, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Ganiz imzalı plaketi de Bedirhanoğlu'na armağan etti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.