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Küçükçekmece Menekşe Plajı bayramın son günü dolup taştı

Küçükçekmece Menekşe Plajı bayramın son günü dolup taştı
Küçükçekmece Menekşe Plajı bayramın son günü dolup taştı

Küçükçekmece Menekşe Plajı Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşların akınına uğradı. Plajdaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Küçükçekmece Menekşe Plajı bayramın son günü dolup taştı - Tıkla İzle

Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayramın son günü büyük bir yoğunluk yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, ailesiyle birlikte sahile gelip bir taraftan piknik yaparken diğer taraftan da denize girdi. Büyük bir yoğunluğun yaşandığı plajda adım atacak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olan plaj havadan görüntülendi.
Arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini söyleyen Fevzi Çekiç, “Bayramda millet şehir dışına gidiyor. Biz de buraya geldik. Küçükçekmece'den arkadaşlarla geldik. Bayram olduğu için böyle kalabalık. Normalde hafta içi de geliyorum ama bayram olduğu için şimdi daha kalabalık” dedi.

Çocuklarıyla plaja gelen Müzeyyen Alıcı, “Normalde Güneş plajına gittik. Kalabalık olduğu için yer bulamadık buraya geldik. Su bulanıklaştığı için geri dönüyoruz. Normalde de sürekli geliyoruz” şeklinde konuştu.
Menekşe sahiline Sultangazi'den gelen Elanur Evci, “Ben yüzmeyi bilmiyorum. Sırf onlar eğlensin diye geldik. Ben de denize girdim ama bulanık olduğu için çıktım" ifadelerini kullandı.

Volkan Kayalar - Hacer İnci

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