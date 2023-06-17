Küçükçekmece Sinopspor camiası şampiyonluk balosunda buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 59 puanla şampiyon olan Küçükçekmece Sinopspor, TFF 3. Lig'e yükseldi. Küçükçekmece Sinopspor, 3. Lig'e yükselmesini Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda düzenlediği balo ile kutladı. Baloya spor ve sanat camiasından birçok önemli isim katıldı.

Şampiyonluk balosuyla ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, "Duygularımız şampiyon duygusu. 45-47 yıllık bir kulübün bu akşam ilk defa 3. Lig'e çıkma balosunu yapıyoruz. Bu Sinoplular için de, Kuçükçekmeceli sporseverlerin için de çok büyük bir heyecan yaptı. İnşallah 3. Lig'de de çok başarılı olacağız. Hedefe oynayan bir takım kuruyoruz. Orada da en güzel futbolu temsil eden, futbol kulübünü temsil eden ve futbol seyirciliğini temsil edeceğiz. Orada da çok güzel değerler bırakacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz 2. Lig. Asla orada durmak değil" diye konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi beren Başkan Orhan, "Transfer çalışmalarımızı bayramdan sonra açıklayacağız. Şu anda her şey gizli. Herkes gibi 1'er futbolcu ile anlaşıp, sosyal medyadan yayınlamıyoruz. Bayramdan sonra hem bayramlaşacağız hem de futbolcularımızı tanıtacağız" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

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