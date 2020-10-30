Küçükçekmece Sivil Savunma ekipleri, İzmir depremi için yola çıktı

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “İzmir'in Seferihisar açıklarında saat 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin sebep olduğu can kayıpları hepimizi derinden üzmüştür.

Sivil Savunma Amirliğimiz bünyesindeki 16 arama kurtarma personelimiz ve 1 tam donanımlı arama kurtarma aracımız İzmir'e doğru yola çıkmıştır. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek, vatandaşlarımız için seferber olacağız. Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, daha fazla can kaybı olmamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İzmir'in Buca ve Bayraklı ilçelerinde yıkılan binaların enkazında görev yapacak olan Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, AFAD Başkanlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına katılacak.