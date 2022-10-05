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Küçükçekmece'de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu

Küçükçekmece'de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu
Küçükçekmece'de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu

Küçükçekmece’de 14 katlı binada yangın çıktı. Yangını gören bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, yanan dairenin alt katında oturan kişi evdeki kedileriyle birlikte dışarı çıktı. Yangında korku dolu anlar yaşayan yaşlı kadına da mahalle sakinleri su içirerek sakinleştirdi. Büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Küçükçekmece’de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu - Tıkla İzle

Yangın, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokak'ta saat 01.30 sırlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 14 katlı binanın 14'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, alt katları ve diğer binaları da kapladı. Yangını fark eden ev sahibi kendisini dışarı atarken, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada yangını gören bina sakinleri de panik halinde kendilerini dışarıya atmaya başladı.

İsmet Aktaş - Medeni Topaloğlu
 

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