Küçükçekmece'de 14 katlı binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu

Yangın, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokak'ta saat 01.30 sırlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 14 katlı binanın 14'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, alt katları ve diğer binaları da kapladı. Yangını fark eden ev sahibi kendisini dışarı atarken, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada yangını gören bina sakinleri de panik halinde kendilerini dışarıya atmaya başladı.

İsmet Aktaş - Medeni Topaloğlu



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