Küçükçekmece'de 15 yaşındaki çocuk silahla yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki B.G., ailesinin evde olduğu sırada odasına geçti. Bir süre sonra odadan silah sesleri yükseldi. Bunun üzerine odaya koşan aile bireyleri, çocuğu kanlar içinde buldu. İlk şokun ardından ailesi 112 Acil servisi aradı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından yaranan 15 yaşındaki B.G'yi ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra çocuğun ailesini ifade vermek üzere karakola götürdü. Aile, ifadeden sonra hastaneye gitti. Hastanede tedavisi devam eden 15 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Medeni Topaloğlu

