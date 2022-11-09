Küçükçekmece'de 22 yaşındaki gencin yemekten zehirlenerek öldüğü iddiası

Olay, 6 Kasım Pazar günü Küçükçekmece Tepeüstündeki Parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla parkta oturan 22 yaşındaki Alper Yasin Karaağaç, arkadaşıyla yemek yedi. Ardından parkta oturduğu sırada ağzından köpüklerin gelmesiyle aniden fenalaşıp yere yığıldı. Panikleyen arkadaşı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans gelinceye kadar yoldan geçen bir vatandaşın aracıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, parkta inceleme yaptı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Karaağaç, Esenyurt'taki bir hastaneye kaldırıldı. İki gün yoğun bakımda kalan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede doktor, Alper Yasin Karaağaç'ın ölümünün şüpheli olduğunu raporladı. Bunun üzerine savcılık Karaağaç'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.



Medeni Topaloğlu



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