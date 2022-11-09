İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Küçükçekmece'de 22 yaşındaki gencin yemekten zehirlenerek öldüğü iddiası

Küçükçekmece'de 22 yaşındaki gencin yemekten zehirlenerek öldüğü iddiası
Küçükçekmece'de 22 yaşındaki gencin yemekten zehirlenerek öldüğü iddiası

Küçükçekmece’de, arkadaşıyla yemek yedikten sonra aniden fenalaşan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doktorun ‘şüpheli ölüm’ diye rapor ettiği olay hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Olay, 6 Kasım Pazar günü Küçükçekmece Tepeüstündeki Parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla parkta oturan 22 yaşındaki Alper Yasin Karaağaç, arkadaşıyla yemek yedi. Ardından parkta oturduğu sırada ağzından köpüklerin gelmesiyle aniden fenalaşıp yere yığıldı. Panikleyen arkadaşı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans gelinceye kadar yoldan geçen bir vatandaşın aracıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, parkta inceleme yaptı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Karaağaç, Esenyurt'taki bir hastaneye kaldırıldı. İki gün yoğun bakımda kalan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede doktor, Alper Yasin Karaağaç'ın ölümünün şüpheli olduğunu raporladı. Bunun üzerine savcılık Karaağaç'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.
 

Medeni Topaloğlu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.