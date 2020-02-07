İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmece'de 3 katlı binada korkutan çatı yangını

Küçükçekmece'de 3 katlı binada korkutan çatı yangını
Küçükçekmece'de 3 katlı binada korkutan çatı yangını

Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Korkulu anlar yaşatan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Küçükçekmece’de 3 katlı binada korkutan çatı yangını - Tıkla İzle

Yangın, saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi Aydoğdu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan 3 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı tamamen sararken, binada oturanlar ve sokaktaki diğer binalarda bulunan vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. Sokakta büyük panik yaşanırken, vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri binadan düşen parçalar nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatıda maddi hasarın meydana geldiği yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme çalışmalarının ardından ekiplerin yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Vedat Bayraktar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.