Küçükçekmece'de 3 ton sarma dağıtıldı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 'Tokat Sarma Festivali' düzenlendi. İlk defa düzenlenen festivale, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde 3 ton olmak üzere 15 bin paket pişmiş zeytinyağlı Tokat yaprak sarması dağıtıldı. Festivale hafta sonunu fırsat bilen Küçükçekmeceliler akın etti. Vatandaşlar, sarma alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Festival renkli görüntülere sahne olurken, sarmasını alan vatandaşlar, Ayşegül Pınar, Murat Akkaya, Necdet Kaya gibi Tokat'ın yerel sanatçılarının söyledikleri şarkılarla eğlenceli bir gün yaşadı.

Geleneksel Yöresel buluşmalar çerçevesinde düzenlenen festivalde, Tokat'ın meşhur yaprak sarması katılımcıların beğenisine sunulurken, Tokat'ın yöresel yemekleri de tanıtıldı.

"Küçükçekmece'nin bu çok sesliliği hiç dinmesin”

Festivalde konuşan Karadeniz, "Küçükçekmeceliler bu meydanı çok sevdi. Bu meydanda sizlerle birlikte küçük bahaneler bulup bir araya geliyoruz. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi bu ülkeye bu bayrağa ne kadar bağlı olduğumuzu beraber ne kadar mutlu olduğumuzu görüyoruz. Kestane festivalleri yaptık. Rumeli köftesi, çiğköfte ve hep böyle bahanelerle önemli olan bir araya gelmekti. İşte bugün meşhur Tokat'ın yaprağıyla bir sarma festivali yapıyoruz. Aslında bu çalışmaları yaparken Küçükçekmece'ye belki bilmediklerini yaprak denince akla Tokat'ın geldiğini de anlatmış oluyoruz. Küçükçekmece'de ki bu rengimiz hiç solmasın. Küçükçekmece'nin bu çok sesliliği hiç dinmesin inşallah” dedi.

“Maksadımız amacımız memleketimizi tanıtmak”

İstanbul Küçükçekmece Tokatlılar Derneği Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Mine Erkekoğlu, "Bizim gayemiz burada Tokat'ı bir araya getire bilmek. Kadınlarımızı ön plana atabilmek. Bizim için sarma olmaza olmazımız. Yaprağımızı, içimiz. Her kesi buraya bekliyoruz bu lezzeti gelip tatsınlar. Maksadımız amacımız memleketimizi tanıtmak” ifadelerini kullandı.

Alev Kılınç, "Çocukluğumuzdan beri annelerimizle sarma sararız. Yaprak açarak annemize yardım ederek çok küçük yaşta başladık. En sevdiğimiz yiyecekler arasında sarma vardır" dedi.

"Kafamızı dağıtıyoruz"

Sarma ala bilmek için kuyruğa giren bir vatandaş, “Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Memnunuz bu soğukta geliyoruz. Namazı kıldım geldim" derken, Canan Aylanç ise "Çok güzel belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Beş dakika olsun kafamızı dağıtıyoruz” dedi.

Zöhre Alagöz - Oğuzhan Ort

