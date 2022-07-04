Küçükçekmece'de 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde saat 13.00 sıralarında 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oturma odasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Evden dumanların çıktığını gören komşular hemen elektrik ve doğalgazı kapatarak, itfaiyeye haber verdi. Ardından komşulardan Şeref Tatar içeri girerek, 80 yaşındaki Necibe Şatır ve torununu kurtararak dışarı çıkarttı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise kadın ve torununu ambulansa aldı. Çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 80 yaşındaki Şatır ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.

"İçeri girdim çocuk ve nineyi çıkardım"

Kadın ve torununu kurtaran Şeref Tatar, “Üst katta oturuyordum, bana söylediler yangın var diye. Aşağıya indim duman vardı. İçeri girdim çocuk ve nineyi çıkardım. Ondan sonra yangına su dökmeye başladım. İtfaiye gelen kadar biz müdahale ettik” diye konuştu.

Medeni Topaloğlu

