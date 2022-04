Küçükçekmece'de 5 kişilik aile, yangında dumandan etkilendi

Yangın, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Çiğdem Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, giriş katındaki dairede elektrik sobası nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. O sırada içeride olan aile fertleri dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra dumandan etkilenen 5 kişilik aile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Birinin durumunun ağır olduğu, diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Mahallede paniğe neden olan yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Bağırma sesleriyle dışarı çıktığını anlatan Zeynep Töreme isimli alt komşu, “Bağırdılar yangın var diye, biz de dışarı çıktık. Elektrikten çıkmış galiba ama tam olarak neyden çıktığını bilemiyoruz. Aynı binadayız, ben alt katlarında oturuyorum. Ailece ambulansa bindiler, 5 kişilik aile” diye konuştu.

Yangın nedeniyle can kaybının olmadığını anlatan mahalle muhtarı Yusuf Ergün ise, “Belediyemizin mesajı ile duydum buraya geldim. Yangın çıktı, itfaiye acilen müdahale ederek söndürdü. Can kayıpları yok çok şükür ama dumandan çok zarar gördüler. Bunların hepsini hastaneye kaldırarak bir oksijen verilecek. Onun dışında can kaybı yok, mal kaybı çok. Onlara gerekli yardımı sağlamaya çalışacağız” dedi.

Medeni Topaloğlu