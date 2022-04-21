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Küçükçekmece'de alevler geceyi aydınlattı

Küçükçekmece'de alevler geceyi aydınlattı
Küçükçekmece'de alevler geceyi aydınlattı

Küçükçemece’de, 3 katlı binanı çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında çatı alevlere teslim oldu.

Küçükçekmece’de alevler geceyi aydınlattı - Tıkla İzle

Yangın, gece saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 329. Sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Paniğe neden olan yangında alevler adeta geceyi aydınlattı. Kimsenin yaralanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Medeni Topaloğlu



 

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