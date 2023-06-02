İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Küçükçekmece'de benzini biten motosikleti ayağıyla itti

Küçükçekmece'de benzini biten motosikleti ayağıyla itti
Küçükçekmece'de benzini biten motosikleti ayağıyla itti

Küçükçekmece İkitelli'de bir motosiklet sürücüsü benzini biten başka bir motosikleti benzin istasyonuna kadar ayağıyla itti. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücülerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de benzini biten motosikleti ayağıyla itti - Tıkla İzle

Olay dün öğle saatlerinde İkitelli Olimpiyat stadı yolu üzerinde meydana geldi. Görenleri şaşkına çeviren olayda motosiklet sürücüsü benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla iterek benzin istasyonuna kadar götürmeye çalıştı. Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yolculuk yapan şahıslar hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan olay başka bir sürücü tarafından ise cep telefonu ile kaydedildi. Bir süre devam eden yolculuk esnasında motosiklet sürücüsünün sol tarafından geçen diğer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda eliyle işaret yaparak uyarması dikkat çekti.

Hasan Tik

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.