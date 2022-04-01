Küçükçekmece'de bıçaklı kavga kamerada: 1 yaralı

.Olay, önceki akşam saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta karşı karşıya gelen gençler arasında yan bakma meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışma alevlenince taraflar tekme tokat birbirine girdi. Bir süre devam eden yumruklu ve tekmeli kavgayı sokakta oturanlar ayırmaya çalıştı.

Ancak başarılı olamadı. Taraflardan biri yanındaki bıçağı çıkararak kavga ettiği gencin bacağına sapladı. Yaralanan genç acıdan bağırmaya başlarken, saldırgan kişi ise olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bıçaklı şahsı yakalamak çalışma başlattı. Gençleri yumruklu ve tekmeli kavgası ile bıçaklanma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Medeni Topaloğlu

