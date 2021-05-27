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Küçükçekmece'de bir anda yanmaya başlayan tüp paniğe neden oldu

Küçükçekmece'de bir anda yanmaya başlayan tüp paniğe neden oldu
Küçükçekmece'de bir anda yanmaya başlayan tüp paniğe neden oldu

Küçükçekmece’de, giyim mağazasında bir anda yanmaya başlayan tüp nedeniyle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece’de bir anda yanmaya başlayan tüp paniğe neden oldu - Tıkla İzle

Yangın, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, giyim mağazasında bulunan piknik tüpü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İş yeri sahibi Hüseyin Gürbüz, panik içinde yanan tüpü panikle dışarı çıkardı. Bu sırada mağazadaki elbiseler yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili konuşan iş yeri sahibi Hüseyin Gürbüz, “Piknik tüpü bir anda yanmaya başladı. Onu aldım dışarı attım. Ama o sırada elbiseler yandı. Yaralı falan yok ama hasar var” dedi.

Medeni Topaloğlu
 

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