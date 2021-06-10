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Küçükçekmece'de bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi

Küçükçekmece'de bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi
Küçükçekmece'de bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi

Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), Küçükçekmece Menekşe deresine kadar geldi. Bir yandan belediye ekipleri deredeki müsilajı temizlerken, bir yandan da vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi. O anlar dronla havadan görüntülendi.

Küçükçekmece’de bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi - Tıkla İzle

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan Deniz Salyası, Menekşe deresinde de etkili oldu. Belediye ekipleri kanalın bir bölümünde görülen müsilajı temizleme çalışmalarına başladı.

Müsilaj temizliği ile denize girme aynı karede

Belediye ekipleri Deniz Salyasını temizlerken bir yandan vatandaşlar Menekşe Sahili'nde denize girdi. Vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya çalışırken, belediye ekipleri ise müsilajı temizleme çalışmalarına devam etti. İki zıt durumun yaşandığı anlar drone ile havadan görüntülendi.

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Medeni Topaloğlu

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