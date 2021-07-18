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Küçükçekmece'de bisiklet hırsızlığı kamerada

Küçükçekmece'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Küçükçekmece'de bisiklet hırsızlığı kamerada

Küçükçekmece’de bir hırsız, bisikletini kaldırımın üzerine bırakarak oyun oynayan çocuğun bisikletini çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de bisiklet hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özpınar (13), bindiği bisikletini arkadaşlarıyla oyun oynamak için kaldırıma park etti. Çocuğun oyuna daldığını gören kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki bisiklete binip kayıplara karıştı.

Arkadaşlarıyla oyunu bitiren Özpınar, binmek için aradığı bisikletinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine babası Ekrem Özpınar ile güvenlik kameralarına baktı. Görüntülerde çocukların oyuna daldığını gören bir şahsın bisikleti alıp kayıplara karıştığını gören baba durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızın rahat tavırları görenleri hayrete düşürürken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“Tanımadığımız bir şahıs kendi malıymış gibi alıp gidiyor”

Olayı anlatan çocuğun babası Ekrem Özpınar, “Bisikletin olmadığını fark ettiğinde kameraya baktık. Çocuk bisikleti buraya bırakıyor, şurada merdivenlerde otururken tanımadığımız bir şahıs kendi malıymış gibi alıp gidiyor. Şahsın fotoğraflarını falan aldık, gittik şikayetçi olduk. Eğer bisikleti getirirse şikayetten vazgeçeceğiz” diye konuştu.

“Top oynarken, birisi bisikleti alıp gitmiş”

Olayı anlatan 13 yaşındaki Mehmet Özpınar ise, “Bisikletimi buraya park etmiştim, arkadaşlarımla şu bölgede top oynuyorduk. Ondan sonra bir şahıs buradan bisikleti alıp, basıp gidiyor. Dün arkadaşlarımla bir yere gidecektik, bisikletimi çıkartacaktım, baktım bisiklet yok ortada, güvenlik kameralarındaki kayda bakınca bisikletin çalındığını gördük” dedi.

Medeni Topaloğlu

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