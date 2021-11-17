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Küçükçekmece'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp canına kıydı

Küçükçekmece'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp canına kıydı
Küçükçekmece'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp canına kıydı

Küçükçekmece'de anne ve babasını silahla öldüren bir şahıs, siyanür içerek intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Yusuf Çağrı Ekici (20) isimli şahıs, evde annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla vurarak öldürdü. Ekici cinayetin ardından yatağında siyanür içerek intihar etti.

Zanlının dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vasiyetini yazdığı öğrenildi. Paylaşımı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.





Medeni Topaloğlu
 

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