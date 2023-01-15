İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Küçükçekmece'de düğün çıkışı silahlı saldırı

Küçükçekmece'de düğün çıkışı silahlı saldırı
Küçükçekmece'de düğün çıkışı silahlı saldırı

Küçükçekmece’de düğün salonundan çıkan şahısların içerisinde bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırı, kameraya yansıdı.

Küçükçekmece’de düğün çıkışı silahlı saldırı - Tıkla İzle

Dün akşam Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde yaşanan olayda düğün salonunda çıkan kişilerin içerisinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda araçta bulunan 3 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlılar, otomobile doğru defalarca ateş ederek olay yerinden kaçıyor. Olay sırasında çevrede büyük panik yaşanıyor.

Furkan Duman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.