Küçükçekmece'de elektrikler gitti, esnaf gün boyu mum ışığında iş yapmaya çalıştı

Küçükçekmece Sefaköy Kartaltepe Mahallesi Halkalı Caddesi'nde alt yapı çalışması sırasında elektrik kabloları zarar gördü. Elektrikleri kesilen esnaf BEDAŞ'ı arayarak arızayı bildirdi. Ancak saatler geçmesine rağmen elektrik kesintisi giderilemedi. Yaklaşık 12 saat boyunca elektriksiz kalan esnaflar, çareyi mum ışığı ve lük lambalarla iş yapmakta buldu. Karanlıkta mum ışığından servis lokanta çalışanları, elektrik olmadığı için dükkan kepengini bile kapatamadı. Büyük cirolar bekledikleri hafta sonunda elektrik kesintisi nedeniyle zarar eden esnaflar, BEDAŞ'ın ilgisizliğine tepki gösterdi.

Yaşananları anlatan esnaflardan Ahmet Çekin, "Bugün burada bilinçsiz yapılan bir kazı sonucunda elektriğimiz kesildi. Kazı yapan arkadaşlara sorduk internet ile alakalı bir döşeme yaptıklarını söylediler. İzin belgesini sorduk 'doğal gaz ve elektrik kablolarının nerelerden geçtiğini biliyor musunuz bu kazıyı nasıl yapıyorsunuz' dediğimizde bize 'biz biliyoruz 30 senedir bu işi yapıyoruz' dediler. Sonrasında da bir patlama oldu. Patlama sonucunda da elektrik komple kesildi. Yaklaşık on tane esnaf mağdur durumda. Ve saat şu an 23.00 olmuş. Bir çok kişi de kepengi otomatik olduğu için indiremiyor aynı zamanda. Dükkanı şu an kapatamıyoruz kapatamadığımız gibi mağduriyet de giderilmiyor. Boğaziçi elektriği aradık bizle hiç bir şekilde ilgilenilmedi” dedi.

"Bırakın iş yapmayı ustaların parasını bile çıkartamadım"

Yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle ustaların parasını dahi çıkartamadığını dile getiren bir başka esnaf ise “Sefaköy'ün en işlek caddesi diye geçiyor burası. Bütün hafta iş yapalım diye biz cumartesi pazarı bekledik geçimimizi sağlayanım. Böyle bir zamanda bakıyorsun 2023'e giriyoruz diyoruz her şey güzel olacak ama şu an bitmiş durumdayız. Bugün ben bırakın iş yapmayı ustaların parasını bile çıkartamadım. Karanlık olduğu için kimse girmiyor. Kazı çalışması yapıldı burada. Sonrasında bir düzeltme sağlandı dediler. Daha sonra birisi geldi dedektör gibi bir cihazla arama yaptı. Yapılacak dediler elektrik gelmedi. Daha sonra Boğaziçi elektriği aradım saat 10:00 gibi gelir dediler hala bir şey yok" şeklinde konuştu.

“Mallarımız eridi, rezil olduk”

Elektrik olmadığı için ürünlerinin eridiğini söyleyen Harun Kaçar isimli esnaf ise, “Sabah dokuzda arkadaşlar geldi. Kazı çalışmalarına başladılar. Sabah 11.00 gibi elektriklerimiz gitti. Şu an akşam 23.00 oldu hala elektriğimiz yok. Mağdur olduk. BEDAŞ'a sesleniyorum. Millet uzaya çıkıyor bizim hala elektriğimiz gelmedi. Mallarımız eridi. Rezil olduk” şeklinde konuştu.