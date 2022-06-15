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Küçükçekmece'de feci kaza: Dolmuş anne ve çocuğuna çarptı

Küçükçekmece'de feci kaza: Dolmuş anne ve çocuğuna çarptı
Küçükçekmece'de feci kaza: Dolmuş anne ve çocuğuna çarptı

Küçükçekmece’de otobüsü sollayan dolmuş yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı. Kazada yaralanan anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece’de feci kaza: Dolmuş anne ve çocuğuna çarptı - Tıkla İzle

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan dolmuş önündeki otobüsü sollamak için ters şeride girince, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarptı. Anne ve oğlu çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Polis ekipler çevre güvenliğini sağlarken, anne ve oğlu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Dolmuşçu polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog
 

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