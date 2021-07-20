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Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti

Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti
Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti

Küçükçekmece’de yabancı uyruklu bir grup vatandaş göl kenarında çocuklarına doğum günü partisi düzenledi. Parti sırasında kullanılan havai fişekler kontrolden çıkınca, vatandaşlar büyük panik yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti - Tıkla İzle

Küçükçekmece'de bir grup vatandaş çocuklarına göl kenarında doğum günü partisi düzenledi. Çocukları için sahili balonlarla süsleyen grup uzun süre eğlendi. Bir süre sonra sahilde havai fişek fırlatan grup sahilde büyük korkuya neden oldu. Grubun attığı havai fişekler kontrolsüz bir şekilde patlayarak vatandaşların üzerine geldi. Sahilde büyük bir korkuya paniğe neden olan bu olayın ardından vatandaşlar ile grup arasında kavga çıktı. Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar tarafından balonlar patlatılarak grup diğer vatandaşlar tarafından sahilden çıkartıldı.

Volkan Kayalar
 

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