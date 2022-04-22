Küçükçekmece'de iftar saati eve giren hırsız kameralara yansıdı

Olay, önceki gün Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir erkek şahıs binanın bahçesine gelerek etrafı kolaçan etti. İftar saatinde evde kimsenin olmadığını fark eden hırsız, cam önündeki kepengi kırarak içeri girdi. Evi karıştıran şahıs, kısa sürede evde bulunan yaklaşık 6 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayar ile 500 TL'yi alıp, girdiği yerden kaçıp kayıplara karıştı.

Daha sonra eve geldiğinde etrafın dağınık olduğunu fark eden ev sahibi Yasin Yalçın, hırsız girdiğini fark etti ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. İncelemenin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan ev sahibi Yasin Yalçın, “İftardan sonra buradan camın kepengini kırıp içeri giriyor. Paraları ve laptopu çalıyor. Laptopun konumunu görüyoruz ama hırsızı göremiyoruz. Bendeki 500 TL'yi alıyor, eşimin parasını da alıyor onu daha sormadım. Sonra kamera kayıtlarından buluyoruz, bu arka taraftan geliyor, burayı kırıyor. Sonra kameranın görmediği yerden ayrılıyor. Şikayetçi olduk, polisler geldi, olay yeri inceleme geldi” dedi.

Hırsızın eve girmeden önce etrafı kolladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Medeni Topaloğlu

