Küçükçekmece'de ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı yapıldı

Küçükçekmece Belediyesi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine kıyafet dağıtıldı. Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde kurulan stantlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımı yapıldı. Stantta; ceket, pantolon, tişört, kazak gibi çocuk, genç ve yaşlı kesime uygun 2 bin 159 adet kıyafet bulunuyor. Atatürk Mahallesi'nde nüfusa kayıtlı 43 bin vatandaştan ihtiyacı olanlar, kurulan stanta gelerek istedikleri kıyafetleri alabiliyor.

"İhtiyaç sahibi ailelerimiz gelerek dilediği kıyafetleri alabiliyor"

İhtiyaç sahibi ailelerin kurulan stanta gelerek istediği kıyafetleri alabildiğini belirten Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü giysi koordinatörü Elçin Karadağ, "Farklı farklı mahallelerde giysi çadırları kurmaktayız. Bu çadırlarda ihtiyaç sahibi ailelerimiz gelerek dilediği kıyafetleri alabiliyor. Bugün Atatürk mahallesindeki komşularımıza destek vermekteyiz. 2 bin 159 parça giysimiz bulunuyor. Aynı zamanda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü içerisinde kadın, erkek, çocuk mağazalarımız bulunmaktadır. Her gün ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımız gelerek giysi desteği alıyorlar. Bize başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Küçükçekmece Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gelerek başvuru yapabilirler. Küçükçekmeceli vatandaşlarımızın yüzü gülsün diye çalışmalarımıza devam edeceğiz. Küçükçekmece Belediyesi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz öncülüğünde bugün Atatürk Mahallesindeyiz. 43 bin nüfusu bulunmaktadır. Yoğun bir katılım var şu anda. Çadırımızda kadın, çocuk, erkek giysilerimiz bulunmakta. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız buraya gelerek kayıt yaptırıp dilediği ürünleri alabiliyorlar" diye konuştu.

"Belediye çok güzel bir yardımda bulunuyor"

Belediyenin güzel bir yardımda bulunduğunu dile getiren Zeliha Bayram, "Arkadaşım için geldik. Kendisi hem dul hem yetimleri var. Çok iyi oldu. Belediye çok güzel bir yardımda bulunuyor. Kıyafetlerin hepsi çok güzel çok beğendik. Hepsi de çocuklara oldu. Özellikle takımlar çok kaliteli çok güzel. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarım için geldim"

Çocuklarının ihtiyaçlarını almak için geldiğini söyleyen Ceylan Görmez, "Belediye çok güzel bir yardımda bulunuyor. Çocuklarım için geldim. Kıyafetlere bakacağız şimdi. Çocuklara pantolon tişört hırka kazak gömlek alacağım. İhtiyaçları var. Küçükçekmece Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Zehra Baykal - Emre Baba

