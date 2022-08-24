Küçükçekmece'de iki arkadaşın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'ndeki kahvaltı dükkanında oturan Yusuf Aslan ile Abdullah Okumuş, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Aslan ile Okumuş ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen ikisi de hayatını kaybetmişti.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şahısların beyaz bir otomobille geldiği ve kahvaltı salonun önünde oturan Aslan ve Okumuş'a doğru ateş ettiği görülüyor. Saldırı sonrası aracın kaçtığı görülürken iki gencin masa ve sandalyelerin arasına yığıldığı kaydedildi.

Medeni Topaloğlu