Küçükçekmece'de istinat duvarının çöktüğü alan doldurulmaya başlandı

Küçükçekmece'de dün akşam bir inşaatın istinat duvarı çökmüştü. Çökmeyle birlikte yan tarafta bulunan özel bir üniversitede de kısmi olarak çökme meydana gelmişti. Şimdi istinat duvarının çöktüğü inşaat alanına kepçeler ve hafriyat kamyonları geldi. Çöküğün olduğu alan doldurulmaya başlandı. Doldurma çalışması havadan görüntülendi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de alana gelerek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Üniversite öğrencisi Ayça Çabuk, “Şuan çok şaşkınız ne yapacağımızı bilmiyoruz. Derslerimizde ertelendi. Onlar hakkında da hiçbir fikrimiz yok. Başka bina kiralarız diyor o binayı kiralamaları ne zaman sürer yerleşmek daha sıkıntı. Şuan çok sıkıntılı bir durum. Onlarda haklı. Okul net bir fikir söylemedi" dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Volkan Kayalar

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