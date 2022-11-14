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Küçükçekmece'de kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi

Küçükçekmece'de kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi
Küçükçekmece'de kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır'ın Küçükçekmece'de yakalandığı ev görüntülendi.

Küçükçekmece’de kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi - Tıkla İzle

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır, olayın ardından önce Esenler'e, ardından da Küçükçekmece'de kaldığı eve gitmiş, polis ekiplerinin gece düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

PKK/PYD üyesi teröristin Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yakalandığı ev görüntülendi. Kadın teröristin polisin geldiğini görünce camı kırarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Medeni Topaloğlu

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