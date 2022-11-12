Küçükçekmece'de kafeye gelen müşteri çalışanı darp etti

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesindeki bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs kız arkadaşıyla kafeye geldi. Burada dondurma yedikten sonra kız ile erkek arasında tartışma çıktı. Kafeden ayrılan ikilinin arasındaki sözlü tartışma kapı önünde de devam etti.

Ardından erkek şahıs, birden montunu çıkarıp koşarak kafe çalışanı Yunus Subaşı'ya saldırdı. Şahıs, kız arkadaşıma ‘baktın' diyerek, Subaşı'nın boğazını sıkıp onu darp etti. Diğer çalışanların araya girmesiyle şüpheli kaçarken, Subaşı'nın yüzü kan içinde kaldı. Aldığı darp raporu sonrası Subaşı, karakola giderek şüpheli saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Şahsın kapı önünde kız arkadaşıyla tartışması ve kafeye koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Medeni Topaloğlu



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