Küçükçekmece'de korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, olay, Atatürk Mahallesi Muğla Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 3'ünü katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede çatıya sıçrayan alevler, mahalleden panik yaşanmasına neden oldu. Yangını gören vatandaşlar bir yandan itfaiyeye haber verdi. Yangının çıktığı binadaki zillere basan komşular, içeride bulunanları tahliye edilmesini sağladı. Yangının çıktığı binadaki bazı apartman sakinlerinin, tahliye edilirken evcil hayvanlarını da yanlarına aldıkları görüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaşananları anlatan bir görgü tanığı, "Kalktık baktık dumanlar çıkıyor. İtfaiyeyi aradık. Bizim çocuklar bütün binanın zillerine basıp uyandırdılar. Çünkü sabah erkendi. İnsanlar uyuyordu. Yoksa içeride kalabilirlerdi" dedi.

Medeni Topaloğlu

