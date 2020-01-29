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Küçükçekmece''de kuyumcuda film gibi soygun: 1 trilyonluk vurgun yapıp kaçtılar

Küçükçekmece''de kuyumcuda film gibi soygun: 1 trilyonluk vurgun yapıp kaçtılar
Küçükçekmece''de kuyumcuda film gibi soygun: 1 trilyonluk vurgun yapıp kaçtılar

Küçükçekmece’de bir kuyumcuya giren 7 kişilik çete filmleri aratmayan bir soygun gerçekleştirdi. Kuyumcuya bitişik olan dükkanın duvarını matkapla delerek içeri giren soyguncular 1 trilyon değerinde altını çalıp kaçtı.

Küçükçekmece’'de kuyumcuda film gibi soygun: 1 trilyonluk vurgun yapıp kaçtılar - Tıkla İzle

Olay, Küçükçekmece'de 27 Kasım gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım'da kuyumcu dükkanına gelen soyguncular polis ve bekçilerin fazla olmasından dolayı soygunu gerçekleştirmekten vazgeçti. 7 soyguncu 27 Kasım'da gece saat 01.00 sıralarında yeniden dükkana geldi. 2 soyguncu araçta beklerken diğer 2 kişi de çevrede gözcülük yaptı. Diğer soyguncular ise kuyumcunun yan tarafında bulunan bez dükkanının kepenklerini açtı.

Matkapla duvarı deldiler

Kepenkler açıldıktan sonra kapıyı zorlayan soyguncular açmayı başaramayınca araçlarına giderek yanlarında getirdikleri kesici ve delici aletleri aldı. Kapıyı aletler yardımıyla açan soyguncular duvara yöneldi. Soyguncular, kuyumcu dükkanının duvarına bitişik bez dükkanının duvarına matkapla delik açtı. Yaklaşık 1 saatin ardından duvarı delmeyi başaran soyguncular kuyumcu dükkanına girdi.

1 trilyon değerinde altınla kayıplara karıştılar

Kuyumcu dükkanında bulunan 4 çelik kapıyı da açan soyguncular 2 kilo 700 gram değerinde piyasa değeri 1 milyon olan altınları yanlarında getirdikleri çantaya koydu. Çantayı dışarıda bekleyen diğer kişiye veren soyguncular yarım saat daha dükkanda kaldıktan sonra saat 04.00 sıralarında dükkandan çıkıp gözden kayboldu.

Polis soyguncuları arıyor

Dükkan sahibi Ömer D. zararlarının çok büyük olduğunu dükkanın sigortasının olmadığını belirtti. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler kaçan 7 kişilik çeteyi yakalamak için çalışma başlattı.

Armağan Yılmaz

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