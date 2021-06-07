Küçükçekmece'de laf atma kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ş.Y, ile A,Ş, kız arkadaşlarıyla kaldırımda oturduğu sırada iki kişi yanlarına geldi. Kaldırımda oturan grubun yakınına oturan S.G, ile L.S, yanlarında bulunan kızlara laf attığı ileri sürüldü. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı.

Devam eden kavgada Ş.Y., yanındaki bıçağı çıkararak laf attığı ileri sürdüğü L.S.'yi yaraladı. Bacağından yaralanan L.S., yere yığıldı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Kavga eden tarafları ayıran Küçükçekmece polis ekipleri, L.S.'yi yaralayan şüpheli Ş.Y.'yi gözaltına alırken, ifadelerine başvurmak amacıyla kavgaya karışan diğer şahısları da karakola götürdü.

Yaralının durumunun iyi olduğu, gözaltına alınan zanlının ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan kavga vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.



Medeni Topaloğlu

