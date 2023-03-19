Küçükçekmece'de mahalle bekçisi, bıçakla üzerine yürüyen zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi

Edinilen bilgilere göre olay, Tevfikbey Mahallesi Mektep Sokak'ta bir lokantada yaşandı. Yemek yerken tartışan iki grup bir anda kavgaya tutuştu. Lokantanın dışına taşan kavgada Samet K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine mahalle bekçileri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen bekçiler, Samet K.'yi yaralayan İlyas T. ve Halit T.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada zanlılardan İlyas T., bekçilerin üzerine elindeki bıçakla yürüdü. Görevli bekçi, zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olayda yaralanan Samet K. ve İlyas T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Medeni Topaloğlu - Tuncay Pehlivan



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