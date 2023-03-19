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Küçükçekmece'de mahalle bekçisi, bıçakla üzerine yürüyen zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi

Küçükçekmece'de mahalle bekçisi, bıçakla üzerine yürüyen zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi
Küçükçekmece'de mahalle bekçisi, bıçakla üzerine yürüyen zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi

Küçükçekmece'de lokantada tartıştıkları şahsı bıçaklayan ve olaya müdahale eden mahalle bekçilerinin üzerine bıçakla yürüyen şahıs, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Küçükçekmece'de mahalle bekçisi, bıçakla üzerine yürüyen zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Tevfikbey Mahallesi Mektep Sokak'ta bir lokantada yaşandı. Yemek yerken tartışan iki grup bir anda kavgaya tutuştu. Lokantanın dışına taşan kavgada Samet K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine mahalle bekçileri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen bekçiler, Samet K.'yi yaralayan İlyas T. ve Halit T.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada zanlılardan İlyas T., bekçilerin üzerine elindeki bıçakla yürüdü. Görevli bekçi, zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olayda yaralanan Samet K. ve İlyas T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Medeni Topaloğlu - Tuncay Pehlivan
 

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